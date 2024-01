Invicta Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Invicta intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch weder mit positiven noch mit negativen Themen rund um Invicta stark beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Invicta-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 1,34 EUR um +2,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,88 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert der Invicta liegt bei 55,56, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Mit einer Dividende von 3,98 % liegt Invicta im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (3,16 %) nur leicht darüber, was zu einer aktuellen Einstufung von "Neutral" führt, da die Differenz 0,82 Prozentpunkte beträgt.