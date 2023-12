Invicta Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Invicta weist mit einem KGV von 5,44 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 30,54 in der Kategorie "Handelsunternehmen und Distributoren", was einer Unterbewertung von 82 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Invicta mit 3,98 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,23 Prozent in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche. Dies ergibt eine Differenz von +0,75 Prozentpunkten, wodurch die Redaktion die Aktie neutral in Bezug auf ihre Dividendenpolitik einstuft.

Die Stimmung für Invicta hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was eine positive Bewertung zur Folge hat. Die Diskussionsstärke hingegen zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,29 EUR für die Invicta-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs liegt bei 1,33 EUR, was einem Unterschied von +3,1 Prozent entspricht, und führt daher zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl im 200-Tage-Durchschnitt als auch im 50-Tage-Durchschnitt erhält die Invicta-Aktie eine neutrale Bewertung.

Insgesamt werden die Fundamentaldaten und das Sentiment der Invicta-Aktie als positiv bewertet, während die Dividendenpolitik neutral und die technische Analyse ebenfalls neutral eingeschätzt wird.