Invex Therapeutics Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse der Invex Therapeutics zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,21 AUD, was die Einstufung der Aktie als "Schlecht" ergibt, da der Aktienkurs mit 0,095 AUD einen Abstand von -54,76 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,09 AUD, was einer Differenz von +5,56 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich auf Basis beider Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der 7-Tage-RSI beträgt 34,78 Punkte, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls negative Ausprägungen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung der Invex Therapeutics-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.