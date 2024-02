Invex Therapeutics Aktie: Es gibt was neues!

Die Stimmung und Diskussionen über die Invex Therapeutics-Aktie haben in den letzten Monaten nachgelassen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einem neutralen Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 13,04, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als gut bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28 und wird ebenfalls als gut eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,21 AUD über die letzten 200 Handelstage, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,099 AUD liegt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen zeigt einen positiven Trend und führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine überwiegend schlechte Bewertung für die Invex Therapeutics-Aktie basierend auf Stimmung, RSI und technischer Analyse.