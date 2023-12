Investview Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

In den letzten Wochen gab es bei Investview keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Das bedeutet, dass keine besondere Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt wurde, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Diskussionsstärke, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Investview daher in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Im fundamentalen Bereich weist Investview ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 508,87 auf, was 734 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 61 wird die Aktie daher als "teuer" eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Investview-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Sowohl für den RSI7 (für sieben Tage) als auch für den RSI25 (für 25 Tage) ergibt sich eine neutrale Empfehlung, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.