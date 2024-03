Investview Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Dividendenrendite von Investview beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Investview-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Investview weist mit einem Wert von 100 eine schlechte Bewertung auf. Der RSI25 liegt bei 46,88, was zu einer neutralen Einstufung für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Investview-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 13 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von 13 Prozent auf, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Investview-Aktie somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Dividendenrendite, des Sentiments und Buzz, des RSI und der technischen Analyse.