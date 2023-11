Investview Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Das KGV von Investview liegt bei 508,87, was deutlich über dem Branchenmittel von 69,59 liegt und somit eine Überbewertung signalisiert. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Investview-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, der aktuell bei 0,02 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,018 USD liegt 10 Prozent unter diesem Wert, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 USD) zeigt eine Abweichung von -10 Prozent, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Investview liegt bei 60,87 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung (Wert: 47,63), was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Investview eher neutral diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen von Interesse. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.