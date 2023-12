Investview Aktie: Alles nach Plan!

Die Dividende von Investview ergibt eine Rendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,29 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Investview wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Investview wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.