Investoren kehren nach langer Durststrecke zurück zur Biotechnologie

Startups im Fokus: Unternehmen in den Trendbereichen Krebsforschung und Gewichtsverlust ziehen Investitionen magisch an.

Die Eiszeit in der Biotech-Branche beginnt zu tauen. Seit Beginn des Jahres 2024 haben etwa ein halbes Dutzend Biotechnologie-Unternehmen den Gang an die Börse gewagt, wobei einige Hunderte Millionen Dollar eingesammelt haben. Der Schwung zu Beginn des neuen Jahres ist ein willkommenes Zeichen für die Branche nach zwei herausfordernden Jahren, die von Entlassungen, wissenschaftlichen Hürden und steigenden Zinsen geprägt waren, sagen Investoren. In den Jahren 2022 und 2023 gingen weniger als 20 Unternehmen an die Börse.

Biotech-Unternehmen haben seit Jahresbeginn bis Mitte Februar mehr als 6 Milliarden Dollar in Folgefinanzierungen angezogen, was nach Angaben von Analysten bei Jefferies ein rekordverdächtiges Tempo darstellt – eines, das bereits jede Quartalssumme seit dem zweiten Quartal 2021 übertroffen hat. Risikokapitalgeber haben in diesem Jahr bis Mitte Februar 3,2 Milliarden Dollar in Biotechs investiert, verglichen mit etwa 3 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, laut Daten der Forschungsfirma PitchBook.

"Der gesunde Markt ist zurück", sagte Jordan Saxe, Leiter der Gesundheitslisten bei Nasdaq, "und es ist keine Modeerscheinung." Zu den Startups, die das Interesse von Investoren wecken, gehören diejenigen, die in der Entwicklung ihrer Medikamentenbehandlungen weiter fortgeschritten sind – eine Änderung gegenüber früheren Jahren, als unerprobte Medikamente Erfolg hatten, auf den Markt zu kommen. Unternehmen, die mit Bargeld gefüllt sind, umfassen auch Firmen, die einige der heißesten Bereiche in der Biotech-Forschung verfolgen, wie Krebs, Gewichtsverlust und nicht-opioide Schmerzbehandlung.

Kyverna Therapeutics hat in seinem jüngsten Börsendebüt mehr als 337 Millionen Dollar an Nettoerlösen eingesammelt, um die Arbeit an den Autoimmunerkrankungs-Medikamenten des Unternehmens zu finanzieren, sagte der CEO Peter Maag. Kyverna nutzt die Zelltherapie-Technologie bekannt als CAR-T, die bei einigen Krebsarten Erfolg gezeigt hat. "Es hat fünf Jahre gedauert, um über Nacht erfolgreich zu sein", sagte Maag. "Die Aufnahme war phänomenal."

Hohe Zinssätze, ein fleckiger Deal-Markt und Wall Streets geringerer Appetit auf Risiko hatten Biotech in den letzten zwei Jahren in die Doldrums gedrückt. Startups zogen sich zurück, neue Finanzierungen zu suchen oder an die Börse zu gehen. Nur 17 Risikokapital-finanzierte Biotechs gingen 2022 an die Börse, und weitere 18 machten den Schritt 2023 – ein signifikanter Rückgang im Vergleich zu den 88 Unternehmen, die 2021 den Sprung wagten, und 66 im Jahr 2020, laut PitchBook. Unternehmen kürzten auch die Ausgaben, was zu Entlassungen führte. Einige schlossen.

Das Glück begann sich Ende letzten Jahres zu wenden, als große Pharmaunternehmen eine Flut von Deals machten und Investoren Zinssenkungen durch die Bundesregierung erwarteten. Auch die aufgestaute Nachfrage trug dazu bei. "Wir sind auf einem vernünftigen Weg, auf jeden Fall das letzte Jahr zu übertreffen, was eine sehr, sehr niedrige Messlatte ist", sagte Christiana Bardon, Co-Geschäftsführerin der Biotechnologie-Investmentfirma MPM BioImpact, über Börsengänge von Aktien.

Die Art der Unternehmen, die das Interesse von Investoren wecken, hat sich von früheren Perioden verändert. Jetzt suchen Investoren nach Unternehmen, die weiter in der Entwicklung ihrer Behandlungen fortgeschritten sind – solche mit Arzneimittelkandidaten in späten Phasen der menschlichen Tests und bald kommenden Ergebnissen aus den Studien.

CG Oncology, das eine Blasenkrebsbehandlung in späten Studien hat, sammelte etwa 400 Millionen Dollar an Nettoerlösen während seines IPO im letzten Monat. Das erste Biotech-Unternehmen, das 2024 an die Börse ging, sammelte mehr als erwartet. ArriVent BioPharma, ein Biotech mit einem Lungenkrebsmedikament in der letzten klinischen Testphase, sammelte etwa 180 Millionen Dollar an Nettoerlösen während seines Börsendebüts kurz darauf.

Biotechs, die in trendigen Bereichen arbeiten, ziehen ebenfalls Interesse auf sich. BioAge Labs, ein klinisches Biotech, das sich auf Medikamente für Fettleibigkeit und Stoffwechselerkrankungen spezialisiert und mit Eli Lilly zusammenarbeitet, kündigte am 13. Februar 170 Millionen Dollar an neuer Finanzierung an. Latigo Biotherapeutics wurde Mitte Februar mit 135 Millionen Dollar Finanzierung für seine in Entwicklung befindlichen nicht-opioiden Schmerzmittel gegründet.

Wenn das Geld, das in Biotech geflossen ist, das Tempo hält, könnte die Folgefinanzierung während des restlichen Quartals die 11 Milliarden Dollar übertreffen, die im ersten Quartal 2021 gesammelt wurden, dem höchsten Quartal der letzten Jahre, sagte Jefferies Biotech-Analyst Michael Yee.

Dennoch warnen Investoren, dass diese frühen Anzeichen einer Verbesserung nicht bedeuten, dass Biotech vollständig aus dem Gröbsten heraus ist. Optimistische Stimmungen könnten sich aufgrund potenziell langsamer als erwarteter Zinssenkungen in diesem Jahr verschieben.

