Investoren besorgt über Fusion als Ethereum führt Bitcoin in $62M Krypto Abflüsse

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Ethereum (CRYPTO: ETH)-Fonds verzeichneten in dieser Woche die größten Abflüsse, da institutionelle Anleger eine Bestandsaufnahme des Netzwerks’s bevorstehende Zusammenführung zum Proof-of-Stake machten. Was geschah:In einem Bericht vom 12. September, der das Ausmaß der wöchentlichen Abflüsse bei Fonds für digitale Vermögenswerte untersuchte, stellte CoinShares fest, dass Krypto-Fonds in der vergangenen Woche Nettoabflüsse im Wert von 62 Millionen Dollar verzeichneten. Ethereum (CRYPTO: ETH) verzeichnete… Hier weiterlesen