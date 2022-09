Investoren aufgepasst: Die Nvidia-Aktie ist in einem ziemlich starken Abwärtstrend gefangen

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) hat gerade eine neue Reihe von Grafikchips angekündigt, aber Ritholtz Wealth Management's Josh Brown sagt neue Produktlinien werden'nicht genug sein, um die Aktie aus ihrem jüngsten Einbruch herauszuziehen. "Der neue Gaming-Chip ist großartig, aber diese Aktie befindet sich in einem ziemlich starken Abwärtstrend und es gibt nichts, was mir sagt, dass dieser leider zu Ende ist," sagte Brown am Dienstag… Hier weiterlesen