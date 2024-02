Investor Registered (B) Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert, wobei der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen oder für 25 Tage (RSI25) berechnet wird. Der Investor-RSI weist eine Ausprägung von 13,76 auf, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 23,3, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Investor-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 218,35 SEK lag. Der letzte Schlusskurs betrug 255,4 SEK, was einem Unterschied von +16,97 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch im Rahmen der kurzfristigeren Charttechnik wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs von 236,46 SEK über dem 50-Tages-Durchschnitt (+8,01 Prozent Abweichung) liegt.

Die Anleger-Stimmung bei Investor ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insbesondere in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Investor-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, während das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.