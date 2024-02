Die Investmentfirma, die immer größere Klimafonds auflegt

Trotz Hürden für saubere Energie: Neuer Brookfield-Fonds sammelt beeindruckende 10 Milliarden Dollar ein.

Ein neuer Brookfield-Fonds sammelt trotz jüngster Herausforderungen für saubere Energieprojekte 10 Milliarden US-Dollar ein. Der größte Investor in saubere Energie auf privaten Märkten baut damit seine Führungsposition aus und profitiert von der steigenden Nachfrage nach Wind- und Solarenergie sowie dem Bestreben großer Unternehmen, ihre Emissionen zu reduzieren.

Der Infrastruktur-Investor Brookfield Asset Management gab am Montag bekannt, dass er sich mehr als 25 Milliarden US-Dollar für zwei neue private Fonds erhofft, die in saubere Energie investieren. Der Fonds erhielt einen Erstbetrag von 10 Milliarden US-Dollar und wird weiterhin im Rahmen der Kapitalbeschaffung fortgeführt.

Brookfield rechnet außerdem mit weiteren Milliarden aus einem auf Schwellenländer ausgerichteten Fonds. Diese neueste Kapitalinfusion verleiht Brookfield die nötige Schlagkraft für Klimaprojekte, die nur von den größten Investmentgesellschaften und Energieproduzenten wie BlackRock und NextEra Energy erreicht werden können.

Sie zeigt auch das Vertrauen der Anleger in den Sektor, trotz der Herausforderungen bei Genehmigungen, Bauarbeiten und Kosten für viele Entwickler im Bereich der sauberen Energie. Laut Brookfield wurden über alle seine Fonds hinweg mehr als 100 Milliarden US-Dollar in erneuerbare Energien und den Energiewechsel investiert.

Diese Zahl ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Nachfrage nach erneuerbarer Energie steigt weiterhin, da Städte und Unternehmen nach saubereren Möglichkeiten suchen, alles von Rechenzentren bis hin zu Produktionsanlagen mit Strom zu versorgen.

Dieses Wachstum wird durch strengere Klimavorschriften und großzügige staatliche Anreize in den USA und anderen wichtigen Volkswirtschaften befeuert. "Die Nachfrage, insbesondere von Unternehmen nach grünem Strom, ist schlichtweg überwältigend", sagte Connor Teskey, Leiter des Geschäftsbereichs für erneuerbare Energien und den Energiewechsel von Brookfield, in einem Interview.

Die Gesamtinvestition in den Energiewechsel weltweit belief sich im vergangenen Jahr auf etwa 1,8 Billionen US-Dollar, ein Anstieg um 17% gegenüber 2022, so Bloomberg NEF. Das ist immer noch weit entfernt von den jährlich geschätzten 4,8 Billionen US-Dollar, die laut Datenanbieter erforderlich sind, um von 2024 bis 2030 die Klimaziele der Welt zu erreichen. Brookfield hofft, einen Teil dieser Lücke zu schließen.

Der neue Fonds wird in verschiedene Projekte investieren, beginnend mit einem Windkraftbetreiber in Großbritannien und einer Partnerschaft mit einem Solarentwickler in Indien. Der erste Fonds für den Energiewechsel von Brookfield sammelte vor einigen Jahren 15 Milliarden US-Dollar ein. Seine Investitionen umfassen US-Entwickler von Erneuerbaren, Start-ups für CO2-Abscheidung und eine Vereinbarung über den Kauf des Kernenergie Dienstleisters Westinghouse Electric. Der neue Fonds hat hinsichtlich der Größe einen guten Start hingelegt.

Brookfield verwendet seine Fonds für den Energiewechsel auch zum Kauf von fossilen Projekten. Das Unternehmen betont, dass eine verantwortungsbewusste Eigentümerschaft notwendig ist, um im Laufe der Zeit die Emissionen zu reduzieren.

Letztes Jahr führte Brookfield eine Koalition an, die versuchte, den australischen Energiekonzern Origin Energy für 11 Milliarden US-Dollar zu übernehmen und privat zu machen. Die Aktionäre haben diesem Vorhaben jedoch eine Absageerteilt, fast zwei Jahre nachdem die Investoren des australischen Unternehmens AGL Energy ein Angebot von Brookfield und dem australischen Milliardär Mike Cannon-Brookes abgelehnt haben.

Teskey sagte, dass Brookfield ähnliche Deals trotz der Rückschläge in Betracht ziehen wird. Das Unternehmen wird auch in Erwägung ziehen, Geld aus dem neuen Fonds in Industrieunternehmen zu investieren, die ihre Emissionen reduzieren müssen, wie Hersteller, Stahlproduzenten und Zementhersteller.

Umweltschützer sagen, dass solche Investitionen als Ausrede für große Unternehmen dienen können, um weiterhin Geld in umweltschädliche Sektoren zu investieren. Die Fonds für den Energiewechsel von Brookfield werden von Teskey und Mark Carney, dem ehemaligen Leiter der Zentralbanken in Großbritannien und Kanada und dem Ansprechpartner für Klimafinanzierung bei den Vereinten Nationen, gemeinsam geleitet.

Bei dem UN-Gipfel im letzten Jahr gab die Vereinigten Arabischen Emirate bekannt, dass sie 2 Milliarden US-Dollar in Brookfields neuen Fonds für den Energiewechsel investieren werden und bis zu 1 Milliarde US-Dollar in den Fonds für Schwellenländer.

Teskey leitet außerdem die börsennotierte Einheit für erneuerbare Energien von Brookfield. Diese Einheit investiert in die Fonds für den Energiewechsel sowie in die Infrastrukturfonds des Unternehmens. "Was wir bieten, ist Ausmaß", sagte er.

