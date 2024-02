Investment AB Oresund Aktie: Das kann keiner glauben

Investment Oresund wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Im Rahmen der technischen Analyse wurden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wurden der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Investment Oresund-Aktie beträgt 103,26 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 110 SEK liegt, was einer Abweichung von +6,53 Prozent im Vergleich entspricht. Auf dieser Basis erhält Investment Oresund somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 105,7 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +4,07 Prozent. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Investment Oresund-Aktie. In Summe wird Investment Oresund auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Investment Oresund wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,46 Punkten, was darauf hinweist, dass Investment Oresund weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,04 Punkten, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 erhält. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Investment Oresund-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.