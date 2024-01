Investment AB Oresund Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Investment Oresund wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 42,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass Investment Oresund weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,32 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Investment Oresund festgestellt werden, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Investment Oresund bei 105,19 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 106,2 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 101,23 SEK, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Investment Oresund eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Investment Oresund daher insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält Investment Oresund in allen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.