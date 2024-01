Investment AB Latour Aktie: Das war ja klar …

Die Investment Latour hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, wobei der gleitende Durchschnittskurs nun bei 18,4 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,41 SEK liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +21,79 Prozent im Vergleich zum GD200 und +7,79 Prozent im Vergleich zum GD50. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Investment Latour weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 60,1 Punkten und der RSI25 bei 41,55, was zu einer neutralen Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Die Diskussionsintensität blieb ebenfalls unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, zeigte jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen eine positive Tendenz. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Investment Latour daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.