Investition in die Zukunft: Diamant Software setzt mit neuer Geschäftsleitung auf Familie und Expertise

Bielefeld (ots) -Die Diamant Software GmbH, der etablierte Spezialist für Rechnungswesen und Controllinglösungen, gibt eine wegweisende Neuausrichtung seiner Geschäftsleitung bekannt. Jan Semmerling, Sohn des Unternehmensgründers, tritt als Geschäftsführer ein, ebenso wie Dr. Dirk Goldner, der mit seiner Expertise die weitere Transformation vorantreiben wird. Dennis Heidemann führt den CFO-Bereich weiter, während Roland Hofstetter als CISO das wichtige Feld der Cybersecurity übernimmt.Dr. Dirk Goldner (56), Top-Manager mit umfangreicher Erfahrung bei renommierten Unternehmen wie IBM, Computacenter, Douglas, Materna und ETL (eurodata), verbindet das tiefe Verständnis für die Komplexität organisatorischer Veränderungen mit der Fähigkeit, Menschen für diese Veränderungen zu motivieren und zu befähigen. Neben seinem umfassenden IT-Wissen, insbesondere in den Bereichen Cloudcomputing, RPA und künstliche Intelligenz, bringt er ein hohes Maß an Engagement und ein weitreichendes Netzwerk mit, welches Diamant Software entscheidend voranbringen wird. "In meiner Welt steht IT nicht nur für Technologie und Cybersecurity, sondern auch für die Menschen dahinter, die organisatorischen Strukturen, unsere Kunden und den zielgerichteten Einsatz von Technologie. Dabei stehen die Bedürfnisse des Kunden im Mittelpunkt meiner Arbeit und ich setze mich mit Leidenschaft dafür ein, deren Herausforderungen optimal zu lösen," erklärt Dr. Goldner. Den notwendigen fachlichen Hintergrund bringt er durch seine langjährige Tätigkeit bei der ETL-Gruppe, einer der Top 5 Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, mit. Mit der kompetenten Verstärkung im so wichtigen Bereich der Cybersecurity durch Roland Hofstetter werden sie gemeinsam daran arbeiten, Kundendaten auch zukünftig den höchstmöglichen Schutz zu gewähren.Jan Semmerling (37), bisher aktives Mitglied des Diamant Beirats und heutiger Geschäftsführer der Diamant Immobilien GmbH, betont die Stabilität und Innovationskraft des Unternehmens: "Als Teil der Gründerfamilie freue ich mich, das Unternehmen auf dem Weg in ein neues Zeitalter technologischer Innovationen zu begleiten. Die Werte von Diamant Software - Qualität, Innovation und gute persönliche Beziehungen - sind tief in mir verankert." Der Miteigentümer und zweifache Vater ist fest davon überzeugt, dass eine offene und unterstützende Kultur entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens ist. Dies unterstreicht die Motivation des studierten Betriebswirts, nach verschiedenen beruflichen Stationen, nun als Geschäftsführer die zukünftigen Geschicke des eigenen Unternehmens aktiv mitzugestalten.Die Neuausrichtung der Geschäftsleitung stärkt die Verbindung von bewährten Werten und Zukunftsorientierung. Das Unternehmen bleibt seinem Leitbild treu, innovative Softwarelösungen für Rechnungswesen und Controlling mit einem hohen Anspruch an Kundenservice und Qualität zu liefern. "Ich bin überzeugt, dass unser Weg der richtige ist, um die Mission von Diamant Software fortzusetzen und unseren Kunden weiterhin exzellente Lösungen anzubieten", betont Peter Semmerling, Gründer des Unternehmens. Mit diesen Veränderungen entfällt die bisherige Position des CEOs bei der Diamant Software GmbH. Dr. Haiko van Lengen, der diese Funktion die letzten 5 Jahre innehatte, verlässt das Unternehmen. Unter seiner Führung erzielte Diamant Software nicht nur bedeutende wirtschaftliche Erfolge, sondern überstand auch die Herausforderungen der Pandemiezeit außerordentlich gut. Wir sind dankbar für die gemeinsame Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute.In einer Zeit, in der private Equity-Unternehmen oft die Schlagzeilen aus der Softwarebranche dominieren, steht Diamant Software als Beweis dafür, dass echte, finanziell stabile Familienunternehmen nicht nur überleben, sondern sich auch in der modernen Wirtschaft behaupten können. "Es war und ist für uns bedeutend, unsere Unabhängigkeit zu bewahren, während wir gleichzeitig Innovationen vorantreiben und unsere Wettbewerbsfähigkeit ausbauen", ergänzt Peter Semmerling.Über Diamant SoftwareDiamant Software ist der Spezialist für digitalisierte und automatisierte Rechnungswesen- und Controlling-Software in mittelständisch geprägten Organisationen. Zahlreiche Unternehmen mit über 40.000 Anwendern aus allen Bereichen der Wirtschaft sowie Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens vertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Unternehmens. Diamant Software verfolgt seit Gründung das Ziel, die Zukunft von Rechnungswesen-Software zu gestalten, indem sie fortschrittliche und innovative Lösungen anbietet. Hieran arbeiten mehr als 300 Mitarbeitende am Stammsitz in Bielefeld. Seit 2019 betreibt Diamant Software ein KI-Kompetenzzentrum in Darmstadt und ist Gründungsmitglied der Initiative des KI-Park e.V. zur Förderung von KI-Technologie und Anwendungen in Europa. www.diamant-software.de