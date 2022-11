Investition in Scale-Up STROHBOID – Thomas Wurm setzt auf Nachhaltigkeit aus der Steiermark

Graz (ots) -Thomas Wurm – Co-Gründer und CEO von Single Use Support sowie Business Angel – will mit gezielten Investitionen und seinem weitverzweigten Netzwerk junge, nachhaltige Unternehmen unterstützen. Zu diesen Unternehmen zählt nun auch STROHBOID (https://www.strohboid.com/) – ein innovatives Scale-Up aus der Steiermark, das sich auf nachhaltige Outdoor-Lösungen für Gastro, Hotellerie, Glamping (https://www.strohboid.com/produkte/glamping) und Winzer, aber auch für den Privatbereich spezialisiert hat.„Gerade in der Baubranche gibt es großen Bedarf, bestehende Lösungen zu hinterfragen, die mit Blick auf die Umwelt heute nicht mehr zeitgemäß sind. Der Erfindergeist und die Visionen im Team von STROHBOID in diesem Zusammenhang sind außergewöhnlich: Nachhaltigkeit ist hier kein leeres Schlagwort, sondern Kern der Firmenphilosophie. Das hat mich überzeugt, dem Unternehmen auf seinem Weg auf die internationalen Märkte zur Seite zu stehen.” Thomas Wurm, CEO von Single Use Support und Business AngelMit einem sechsstelligen Investment, umfassendem Know-how im digitalen Vertrieb und dem Hinzuziehen des Growth Marketing Teams von Klixpert.io (https://www.klixpert.io/) will Thomas Wurm dem steirischen Nachhaltigkeits-Scale-Up STROHBOID zu internationalem Wachstum verhelfen. Der Fokus liegt dabei klar auf digitalen Strategien und Arbeitsweisen, um STROHBOID auf den internationalen Märkten präsenter zu machen und dem Unternehmen dabei zu helfen, nachhaltiges Bauen auf das nächste Level zu heben.Näheres erfahren Mehr zu STROHBOID (https://www.strohboid.com/)Pressekontakt:Lisa NeureiterHead of MarketingSTROHBOID GmbHMobile: +43 680 153 55 29LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lisaneureiter/Email: lisa.neureiter@strohboid.comOriginal-Content von: STROHBOID GmbH, übermittelt durch news aktuell