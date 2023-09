Investition in Qualität: Warum hochwertiges CBD Öl die bessere Wahl ist

Gleisdorf (ots) -Mit dem wachsenden Interesse an CBD-Produkten steigt auch die Verfügbarkeit am Markt. Leider hat diese Popularität auch zu einem Anstieg minderwertiger CBD-Produkte geführt. Dies birgt potenzielle Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher und unterstreicht die Bedeutung der Qualität bei der CBD-Herstellung.Die Gefahren minderwertiger CBD-ÖleCBD-Produkte minderer Qualität können in mehrfacher Hinsicht nachteilig sein. Zum einen besteht das Risiko, dass nicht die deklarierte Menge an CBD enthalten ist. Das bedeutet, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht die gewünschten Vorteile für ihr Wohlbefinden erfahren. Zum anderen können minderwertige CBD-Produkte Schadstoffe wie Schwermetalle, Pestizide oder Lösungsmittelrückstände enthalten. Diese Verunreinigungen entstehen durch unkontrollierte Anbaumethoden der Hanfpflanzen oder minderwertige Herstellungsverfahren.Sorgfältige Analysen sind entscheidend für die EffektivitätLaboranalysen sind aufwändig, aber für die Qualität von CBD-Produkten unerlässlich: Mit ihnen stellen die Hersteller sicher, dass der versprochene Gehalt an CBD und anderen Cannabinoiden enthalten ist und das CBD Öl frei von Verunreinigungen ist. Der Cannabinoidgehalt und die Reinheit des CBD Öls bestimmen über die Effekte des Produkts. Die Analysen stellen auch sicher, dass der THC-Gehalt unter dem zulässigen Grenzwert liegt und das CBD Öl den gesetzlichen Normen entspricht. Allerdings werden gerade bei den Analysen häufig Abstriche gemacht.Absolute Sicherheit bei CBD VITALCBD VITAL, der Marktführer für hochwertige Hanf- und CBD-Produkte, gilt bereits als Profi im CBD-Geschäft. Als einer der ersten am Markt verfügt das Unternehmen langjährige Erfahrung im ökologischen Hanfanbau und in der Herstellung von CBD Ölen. „Wir akzeptieren nur Testergebnisse unabhängiger Labore und lassen entscheidende Parameter immer von 2 Laboren testen“, erklärt Geschäftsführer Thomas Sulzer. Aufwendige Analysen, die Zusammenarbeit mit Experten und regelmäßige Qualitätskontrollen garantieren den Kundinnen und Kunden absolute Sicherheit. Die hohe Nachfrage und die damit verbundenen großen Produktionsmengen ermöglichen die Herstellung von biozertifizierten CBD-Ölen mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis.Das CBD VITAL Qualitätsversprechen Jetzt entdecken (https://www.cbd-vital.de/qualitaet)Pressekontakt:Aussender: Vitrasan GmbH – CBD VITALAnsprechpartner: Vera EckerE-Mail: presse@vitrasan.comWebsite: cbd-vital.deOriginal-Content von: Vitrasan GmbH, übermittelt durch news aktuell