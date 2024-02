Investigator Resources Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Investigator liegt bei 57,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, weist mit 44,44 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Investigator keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien ist neutral, jedoch gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Investigator besonders positiv diskutiert, jedoch waren in den letzten Tagen vermehrt negative Themen präsent. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Investigator mittlerweile 0,04 AUD erreicht, während die Aktie selbst bei 0,036 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -10 Prozent und zum GD50 ebenfalls -10 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.