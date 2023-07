Investieren wie die Großen - Dr. Carmen Mayer erklärt, was man sich von Top-Investoren abschauen kann

München (ots) -Durch Liquiditätsrisiken, undurchsichtige Marktbedingungen und anhaltende Liquiditätsprobleme gestaltet sich die Investition am Finanzmarkt komplexer denn je - und dennoch verdienen einige Investoren gerade jetzt eine Menge Geld. Das weiß auch Dr. Carmen Mayer. Nach ihrer Karriere als promovierte Biochemikern entschied sie sich für die Aktien- und Börsenbranche und baute sich so innerhalb kürzester Zeit ein profitables Geschäft auf. Heute gibt sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen an andere Menschen weiter, die sich erfolgreich an der Börse positionieren wollen. Was es dazu braucht und was sich Kleininvestoren von den Großen abschauen können, erfahren Sie hier.Für viele Privatanleger scheint es, als wären sie in einem endlosen Zyklus gefangen, ohne bedeutenden Fortschritt: Wie könnten sie den übermächtigen Großinvestoren wirklich Konkurrenz machen? Dieser Eindruck kann jedoch trügerisch sein. In Wirklichkeit besitzen sie mehr Einfluss, als sie vielleicht annehmen. Durch die Anwendung von speziellen Strategien, Techniken und Kniffen, die von erfahrenen Großanlegern genutzt werden, rückt das ersehnte finanzielle Ziel plötzlich in greifbare Nähe. Die spannende Frage ist dann: Welche spezifischen Methoden verwenden die bewährten Investoren an der Börse, die ihnen regelmäßig zu ihren beeindruckenden Gewinnen verhelfen? Gibt es Geheimnisse oder bewährte Strategien, die den Unterschied ausmachen? Dr. Carmen Mayer ist eine renommierte Expertin in Sachen Investitionen und hat sich selbst ein erfolgreiches Geschäft an der Börse aufgebaut. Ihr Wissen gibt sie heute an andere Interessierte weiter und hilft ihnen dabei, es ihr gleichzutun. Worauf es an der Börse zu achten gilt und welche Strategien sich Kleininvestoren von den Großen abschauen sollten, hat die Expertin im Folgenden zusammengefasst.1. Auf fundamentale Kennzahlen zurückgreifenViele große Investoren nutzen zahlreiche Internetseiten, auf denen alle fundamentalen Kennzahlen, dabei besonders jene der amerikanischen Unternehmen, vorhanden sind. Doch anders als viele glauben, steht das Nutzen dieser Seiten auch kleinen Investoren zur Verfügung. Schließlich sind viele von ihnen frei zugänglich - ein Bloomberg-Zugang für 25.000 Euro wird hier, entgegen der Annahme vieler, also nicht benötigt.2. Auf die richtigen Kennzahlen setzenEntscheidend dabei ist, die richtigen Kennzahlen für seine Strategien heranzuziehen. Schließlich treffen auch Großinvestoren keine reinen Bauchentscheidungen. Vielmehr studieren sie alle konkreten und relevanten Kennzahlen. Dabei richten sie ihren Blick vor allem auf Daten wie Umsätze und Gewinne, aber auch auf den Cashflow eines Unternehmens. Zusätzlich ziehen sie fundierte Analystenprognosen zurate. Denn nur so lässt sich die Entwicklung eines Unternehmens realistisch und nachhaltig beurteilen und den eigenen Erfolg an der Börse aufbauen.3. Einen Blick in die Zukunft werfenAn der Börse geht es nicht nur um das Hier und Jetzt. Auch die Zukunft spielt eine entscheidende Rolle. So richten Großinvestoren ihren Blick stets in die Ferne und verfolgen Prognosen erfahrener Analysten. Wie steht es um die Zukunft des Unternehmens? Mit welcher Rendite dürfen Investoren künftig rechnen? Zahlt sich das Investment langfristig aus? Der Blick in die Zukunft lohnt sich allerdings nicht nur für Großinvestoren, sondern auch für Kleininvestoren.Somit steht fest: Mit den richtigen Strategien ist es auch Kleinunternehmern möglich, ihre Investments zu optimieren, ihre Renditen messbar zu erhöhen und an der Börse durchzustarten wie die Großen.Auch Sie möchten an der Börse investieren wie ein Großinvestor und sich dabei von einer erfahrenen Börsen-Expertin unterstützen lassen? Melden Sie sich jetzt bei Dr. Carmen Mayer (https://www.dr-carmen-mayer.de/) und vereinbaren Sie einen Termin zur kostenlosen Erstberatung!Pressekontakt:Dr. Mayer Consulting GmbHDr. Carmen MayerE-Mail: kontakt@dr-carmen-mayer.deWebseite: https://www.dr-carmen-mayer.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Carmen Mayer, übermittelt durch news aktuell