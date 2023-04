Investieren in die Zukunft: 2 attraktive Aktien mit großem Zukunftspotenzial!

Aktien mit Zukunftspotenzial gesucht? In der heutigen Wirtschaftswelt ist es wichtiger geworden, in zukunftsorientierte Unternehmen zu investieren. Das konnten uns zuletzt die boomenden Wachstumsaktien aufzeigen.

Unternehmen, die innovative Geschäftsmodelle besitzen oder moderne Technologien nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, können dabei ein spannendes Wachstumspotenzial bieten. Ein Knackpunkt dabei ist häufig die Bewertung. So wird für innovative Unternehmen häufig ein hoher Aufschlag verlangt, was am Ende das Investmentrisiko erhöhen kann.

PayPal (WKN: A14R7U) und Booking Holdings (WKN: A2JEXP) könnten dabei zwei Unternehmen sein, die ein spannendes Zukunftspotenzial besitzen, jedoch zu einem erträglichen Preis gehandelt werden. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf diese beiden Aktien.

Attraktive Aktien mit Zukunftspotenzial

PayPal: Fintech der ersten Stunde

PayPal ist ein globales Zahlungsunternehmen, das es Kunden ermöglicht, Zahlungen online zu senden und zu empfangen. Erforderlich ist meist nur eine E-Mail-Adresse.

Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahr 1998 stark gewachsen und hat sich als eine der führenden Zahlungsplattformen weltweit etabliert. Eine beeindruckende Kundenbasis von über 435 Millionen aktiven Nutzern in mehr als 200 Märkten weltweit überzeugt.

Der Wettbewerb ist jedoch hart und es kommen immer neue Fintechs auf den Markt, die etwas von dem stark wachsenden Markt abhaben wollen. Die zunehmende Konkurrenz hat PayPal bisher nicht geschadet. Vielmehr konnte das in Palo Alto (Kalifornien, USA) ansässige Unternehmen stetig steigende Umsätze und Gewinne ausweisen.

Auch im Jahr 2022 wurde ein Rekordumsatz erreicht. Jedoch gab es Rückschläge bei den Erträgen. Außerdem belastet die Tatsache, dass sich das Wachstum deutlich abzuschwächen scheint.

Langfristige Investoren dürfen diesen Sachverhalt als Wachstumsdelle einordnen. Die Risiken bleiben dennoch hoch im dynamischen Markt für Zahlungsabwicklungen. Hier gibt es nur geringe Markteintrittsbarrieren und technische Innovationen von Wettbewerbern können schnell das Aus bedeuten. Auch die Krypto-Branche scharrt mit den Hufen.

Das Geschäftsmodell von PayPal basiert auf der Vermittlung von Zahlungen zwischen Verkäufern und Käufern. PayPal nimmt eine geringe Gebühr für jede Transaktion und bietet gleichzeitig einen sicheren und zuverlässigen Service an – ein Grund für die hohe Beliebtheit der Services.

PayPal konnte dabei in den letzten Jahren regelmäßige Verbesserungen seines Angebots präsentieren, indem es neue Funktionen und Services hinzugefügt hat – beispielsweise die Integration von Kryptowährungen.

Das Wachstumspotenzial dürfte dabei weiterhin groß sein, da der Trend zur Online-Zahlung und zum E-Commerce weltweit anhält. PayPal könnte aber auch durch die weitere Integration von Kryptowährungen und die Einführung neuer Zahlungstechnologien profitieren.

Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beläuft sich für den Fintech-Riesen aus Amerika gerade einmal auf 15,4 (Stand: 5.4.23, Morningstar).

Booking Holdings

Booking Holdings ist ein globales Online-Buchungsportal, das eine Reihe von Marken betreibt, darunter Booking.com, Kayak und Priceline. Es bietet eine breite Palette von Reiseoptionen an, darunter Flüge, Hotels, Mietwagen und Ferienwohnungen. Die enorme globale Präsenz mit über 500 Millionen Visits im Monat auf Booking.com ist beeindruckend.

Das Geschäftsmodell von Booking Holdings basiert dabei auf der Vermittlung von Reisen zwischen Kunden und Anbietern. Es verdient somit eine Provision für jede Buchung, die über seine Plattform getätigt wird. In den letzten Jahren konzentrierte man sich darauf, das Angebot durch die Integration von Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu verbessern. Auch wurden einige Übernahmen getätigt, die die Wettbewerbsposition stärken sollen.

Booking Holdings könnte dabei ein ebenfalls großes Wachstumspotenzial haben, da der Online-Reisemarkt weltweit weiter wächst. Besonders spannend dürften dabei die Online-Buchungen sein, deren Marktanteil noch deutlich hinter den klassischen Buchungen liegt.

Ein zusätzliches Potenzial ergibt sich, sofern man an die zahlreichen anderen Buchungsmöglichkeiten denkt, die noch nicht digitalisiert sind. Auch die Möglichkeit, durch die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen zu wachsen, wie zum Beispiel die Einführung von Reiseversicherungen oder die Integration von virtuellen Reisemöglichkeiten, schafft Perspektive.

Booking Holdings hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 100 Mrd. US-Dollar und ein erwartetes KGV von rund 20 (Stand: 5.4.23, Morningstar). Damit verteidigt das in Norwalk (Connecticut, USA) ansässige Unternehmen seine führende Stellung im Bereich der Online-Buchungsportale.

Ob diese jedoch langfristig erhalten bleibt, dahinter mehren sich Fragezeichen. Der Neueinsteiger Airbnb (WKN: A2QG35) ist dem alteingesessenen Pionier auf den Fersen. Dessen Marktkapitalisierung beläuft sich mittlerweile auf 75 Mrd. US-Dollar. Das Wachstum und die Bewertung sind dabei deutlich höher als bei Booking Holdings.

Auch in dieser Branche gibt es nur geringe Markteintrittsbarrieren. Zudem ist das Geschäftsmodell regelmäßig von Online-Werbe-Anbietern wie Google abhängig, was ein Risiko darstellen kann.

Fazit zu den beiden Aktien mit Zukunftspotenzial

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Zukunftsperspektiven beider Unternehmen attraktiv sein können, jedoch gibt es auch erhöhte Risiken aufgrund geringer Markteintrittsbarrieren und der Zugehörigkeit zur schnelllebigen Technologie.

Beide Unternehmen haben jedoch solide Geschäftsmodelle, generieren starke Cashflows und besitzen gute Wachstumsaussichten, die durch den weltweiten Trend zur Online-Zahlung bzw. zum Online-Reisemarkt/Buchungsportal unterstützt werden.

Die relativ niedrige Bewertung dürfte dabei viele Risiken gut kompensieren, was prinzipiell auch eine Chance darstellen könnte, sollten sie nicht – wie von Investoren erwartet – eintreten.

Der Artikel Investieren in die Zukunft: 2 attraktive Aktien mit großem Zukunftspotenzial! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Frank Seehawer besitzt Aktien von PayPal. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von PayPal.

Aktienwelt360 2023