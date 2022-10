Wien (ots) -Falkensteiner zahlt erste Finanzierungen pünktlich zurück und startet nächste Crowdinvesting-KampagneAufgrund der großen Nachfrage von Investor_innenseite geht die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) bereits heute in die 9. Crowdinvesting Runde. Das Kapital fließt in den weiteren Ausbau der Premiummarke sowie in die nachhaltige Ausrichtung der Gruppe. Erstmals werden zudem zwei unterschiedliche Laufzeiten angeboten: So können Investor_innen entscheiden, ob sie ihr Geld für drei oder fünf Jahre veranlagen. Ende September erfolgte die Rückzahlung der ersten beiden Finanzierungsrunden. Mit der aktuellen Kampagne gibt die FMTG Investor_innen die Möglichkeit, umgehend zu reinvestieren.Das Ergebnis der 8. Crowdinvesting-Kampagne der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), die Ende Juli zu Ende gegangen ist, übertraf alle Erwartungen: 745 Investor_innen stellten mehr als acht Millionen Euro für den weiteren Ausbau der 360° Tourismus-Gruppe zur Verfügung. Damit wurde das ursprüngliche Funding-Ziel von fünf Millionen Euro deutlich übertroffen. Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage, startet die FMTG bereits heute in Österreich und der Schweiz mit der 9. Crowdinvesting-Kampagne „Investieren mit Weitblick“. Für deutsche Investor_innen beginnt dieses Angebot Mitte Oktober. Wie schon im Sommer 2022 können Investor_innen ihre Anteile direkt über die neue Investmentplattform www.fmtg-invest.com zeichnen. Emittentin der Nachrangdarlehen ist die Falkensteiner Tourism Group AG (FMTG), Technologiepartner ist Conda.Erstmals unterschiedliche Laufzeiten und BonifikationenAnne Aubrunner, Managing Director der Investment-Plattform: „Die aktuelle Finanzierungsrunde bietet den Investor_innen besonders attraktive Auswahlmöglich­keiten sowie zusätzliche Bonifikationen: Neben zwei unterschiedlichen Laufzeiten – drei und fünf Jahre – gibt es auch diesmal wieder die Option, die jährliche Zinszahlung in Cash oder als erlebbare Rendite in Form eines Hotel-Gutscheins zu erhalten.“Wer sich für die dreijährige Laufzeit entscheidet, kann zwischen 3 % p.a. in Cash oder 5 % p.a. als Gutschein-Variante wählen. Wer für fünf Jahre investiert, erhält entweder 4 % p.a. jährliche Fixzinsen bei Auszahlung in Cash oder 6,5 % p.a. bei Auszahlung in Gutscheinen. Darüber hinaus gibt es ab einer Investmentsumme von je EUR 10.000,00 einen einmaligen Jubiläumsgutschein in Höhe von EUR 500,00 (3 Jahre Laufzeit) bzw. EUR 1.000,00 (5 Jahre Laufzeit).Treuebonus für ehemalige Investor_innenOtmar Michaeler, CEO der FMTG, möchte mit dem aktuellen Angebot vor allem auch Investor_innen ‚der ersten Stunde‘ - viele davon sind langjährige Falkensteiner Stammgäste – ansprechen: „Vor wenigen Tagen haben wir pünktlich die Rückzahlungen der ersten Finanzierungsrunden in Höhe von 4,95 Mio Euro abgeschlossen. Viele zufriedene Investor_innen haben uns schon vorab ihr Interesse an einem neuerlichen Investment in unser Unternehmen signalisiert. Dafür wollen wir auf besondere Weise Danke sagen: Investor_innen aus 2017 und 2018 erhalten einen Extrabonus in Form eines 100-Euro-Hotelgutscheins, sofern sie ihre im September erhaltene Rückzahlung in Falkensteiner reinvestieren.“Kapital für zukunftsfähige Infrastrukturlösungen im TourismusDas Funding-Kapital aus der 9. Finanzierungsrunde wird unter anderem für ein Neubauprojekt am Südwestufer des Gardasees sowie die Umsetzung einer umfassenden Energieeffizienz-Offensive im Rahmen der unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie verwendet. In diese Offensive fallen zum Beispiel die Einführung einer Green Rate in allen Falkensteiner Hotels, die Umsetzung eines gruppenweiten Energie-Monitorings sowie Maßnahmen zur Senkung des CO2 Fußabdrucks im Rahmen der Turn to Zero Initiative. Zusätzlich stehen weitere qualitätserhöhende Investitionen in die bestehenden Hotelanlagen, der Aufbau einer Premium Camping Marke sowie der Ausbau der Investment-Plattform FMTG Invest auf dem Programm.Über die Falkensteiner GruppeDie FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden Tourismus­unter­nehmen in privater Hand in sieben europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, 3 Apartment-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest sowie den Tourismusberater Michaeler & Partner.Rechtlicher Hinweis:Erwerb der Veranlagung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Ein den Bestimmungen des österr. Kapitalmarktgesetzes entsprechende Prospekt wird nach seiner Prüfung durch einen Prospektkontrollor gemäß § 7 KMG über www.fmtg-invest.at erhältlich sein. Eine Printversion des Prospekts kann bei FMTG -Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG, Walcherstrasse 1A, 1020 Wien, +43 (0) 509 912 1113, während der üblichen Bürozeiten angefordert werden.Pressekontakt:Pressekontakt:Alexandra GeyerDirector of PR & Public AffairsFMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AGWalcherstrasse 1A, Stiege 2C, Top 6.04 AT-1020 WienMobile: +43 6649667194 / +43 69917187073Alexandra.Geyer@falkensteiner.comwww.fmtg.com, www.falkensteiner.comOriginal-Content von: Falkensteiner Michaeler Tourism Group, übermittelt durch news aktuell