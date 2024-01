Investec Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Investec":

Der Aktienkurs von Investec hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 15,54 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft Investec die mittlere Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei -5,56 Prozent lag, mit 21,1 Prozent deutlich. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Investec als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,95 insgesamt 25 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 20,06 beträgt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist Investec mit einer Ausschüttung von 6,89 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (6,02 %) nur leicht besser zu bewerten, da die Differenz 0,88 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Einstufung in diesem Bereich als "Neutral" betrachtet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Investec haben in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt. Es wird davon ausgegangen, dass eine Veränderung des Stimmungsbildes eintritt, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Investec keine Auffälligkeiten in diesem Punkt registriert wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Investec in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Investec in dieser Stufe daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.