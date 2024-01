Investec Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Investec liegt bei 30, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird und ein "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Investec verläuft aktuell bei 5,25 EUR, was ebenfalls eine Einstufung als "Gut" ergibt, da der Aktienkurs selbst bei 6,1 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +16,19 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 5,62 EUR, was einer Differenz von +8,54 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume die Gesamtbewertung "Gut".

Die Diskussionen rund um Investec in den sozialen Medien spiegeln ein negatives Stimmungsbild wider, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Ein Großteil der Kommentare und Meinungen in den letzten zwei Wochen war negativ, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Investec bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet ist.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Investec nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, was zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" für Investec auf dieser Stufe führt.