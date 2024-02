Investec Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Investec":

Die Dividendenrendite von Investec liegt derzeit bei 6,25 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,42 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von +0,84 Prozent zur Industriedurchschnitt. Aufgrund dieses Ergebnisses gibt die Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Investec in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab insgesamt 12 positive Tage und nur einen negativen Tag, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Investec daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass Investec derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 477,81 GBP, während der Aktienkurs bei 495,9 GBP liegt, was einer Abweichung von +3,79 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 517,75 GBP, was einer Abweichung von -4,22 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Investec-Aktie zeigt, dass sie derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 82 für die letzten 7 Tage. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 58,96, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Basierend auf der RSI-Bewertung erhält Investec daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse der Dividendenrendite, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index ein gemischtes Bild von Investec, wobei die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird, mit einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung und einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.