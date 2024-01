Investec Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Investec":

Die Investec-Aktie notiert derzeit bei 5,95 EUR und liegt damit +5,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +13,12 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Einstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutralen" Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat weder signifikant höher noch niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutralen"-Rating führt.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend negativ war und die Diskussionen in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dessen erhält die Aktie die Bewertung "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Investec-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutralen"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Investec-Aktie kurzfristig als "Gut", hinsichtlich des Sentiments und des Buzz als "Neutral" und hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden kann. Der RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung.