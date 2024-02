Investec Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Investec":

Die Stimmung der Anleger bei Investec in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Investec im letzten Jahr eine Rendite von 0,79 Prozent erzielt, was 7,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich Kapitalmärkte beträgt -7,93 Prozent, wobei Investec derzeit um 8,72 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Investec-Aktie derzeit bei 480,46 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 518,2 GBP liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin und führt zu einer positiven Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 517,41 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Investec-Aktie auf Basis der technischen Analyse positiv bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Investec bei 5,77, was unter dem Branchendurchschnitt von 20,6 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und führt zu einer positiven Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.