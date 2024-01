Investec Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Investec":

In den letzten Wochen gab es bei der Aktie von Investec einige Veränderungen in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 5 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie von Investec unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche werden 70 Prozent weniger gezahlt, was auf eine Unterbewertung hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Investec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 470,21 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um +11,95 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch nur eine Abweichung von +2,66 Prozent, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Investec-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurde sich jedoch weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Investec beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.