Investec Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Investec derzeit bei 478,98 GBP liegt, während der Aktienkurs 512,4 GBP beträgt. Dies führt zu einer positiven Differenz zum GD200 von +6,98 Prozent und einer Bewertung als "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 516,46 GBP, was zu einem Abstand von -0,79 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren erhält die Aktie insgesamt die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Investec eine Rendite von 6,25 Prozent auf, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Investec beträgt derzeit 42,96 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 53,96 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Investec in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Schlecht" bewertet.