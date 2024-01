Investec Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Investec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Investec liegt der RSI bei 58,91, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 48, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

In Bezug auf die Dividende hat die Investec derzeit eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent liegt. Basierend auf dieser Konstellation erhält die Investec-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Investec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 467,76 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 524,2 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein ähnliches Rating, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Investec-Aktie für die technische Analyse daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Investec in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,54 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -5,38 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,92 Prozent für Investec. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Investec 18,27 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Investec ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.