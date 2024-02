Investec Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Investec":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Investec wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 36,36 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 51,22 eine neutrale Bewertung. Somit erhält Investec insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Investec-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 5,44 EUR. Dies liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 5,85 EUR, was eine positive Bewertung als "Gut" ergibt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 5,91 EUR, erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Investec-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Eine weitere Einschätzung der Aktie basiert auf dem Sentiment und Buzz, also der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Faktor.

Die Anleger-Stimmung bei Investec in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Investec-Aktie gemischte Bewertungen erhält, wobei die technische Analyse auf eine positive Kursentwicklung hindeutet, während das Sentiment und Buzz sowie die Anleger-Stimmung zu einer neutralen bis positiven Einschätzung führen.