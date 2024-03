Investec Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Investec":

Investec hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,22 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -5,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,91 Prozent im Branchenvergleich für Investec. Im "Finanzen"-Sektor hatte Investec eine mittlere Rendite von -4,15 Prozent, was einer Überperformance von 7,37 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Investec derzeit mit 6,25 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von +0,73 Prozent zur Investec-Aktie und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Investec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 486,53 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 506,2 GBP liegt, was einer Differenz von +4,04 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Investec-Aktie ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-1,01 Prozent).

Fundamental betrachtet weist Investec ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,87 auf, während die Branche "Kapitalmärkte" einen Wert von 26,09 hat. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.