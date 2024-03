Investec Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Investec":

Die technische Analyse der Investec-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 487,79 GBP, während der aktuelle Kurs bei 522 GBP liegt, was einer Abweichung von +7,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 509,64 GBP, was einer Abweichung von +2,43 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende bietet die Investec-Aktie eine Dividendenrendite in Höhe von 6,25 %, was einem Mehrertrag von 0,76 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) eine Ausprägung von 37,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Investec-Aktie.