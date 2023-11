Investec Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Investec":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Investec intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Investec, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Investec derzeit eine Dividendenrendite von 6,89% auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,13% liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Investec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 467,23 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 521,2 GBP lag. Dies entspricht einer Abweichung von +11,55%, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 481,97 GBP und einer Abweichung von +8,14% über dem gleitenden Durchschnitt, wodurch die Investec-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen mit 51,18 bewertet, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 28,28, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtrating von "Gut" für die Investec-Aktie.