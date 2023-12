Investcorp Credit Management BDC Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung von Aktien. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Investcorp Credit Management Bdc im Fokus der Diskussionen, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Investcorp Credit Management Bdc. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Investcorp Credit Management Bdc-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 3,72 USD. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 3,52 USD, was einer Abweichung von -5,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,51 USD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+0,28 Prozent) entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Investcorp Credit Management Bdc auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Investcorp Credit Management Bdc liegt bei 22,73, was als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Investcorp Credit Management Bdc wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" führt.