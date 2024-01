Investar Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Investar-Aktie abgegeben. Dabei fiel eine Bewertung neutral aus, während keine als gut oder schlecht eingestuft wurde. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating für die Investar-Aktie. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen ergab, liegt bei 14,75 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotential von -7,58 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 15,96 USD. Daher wird eine negative Empfehlung ausgesprochen, basierend auf dieser Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Investar eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen positiv und an vier Tagen negativ kommuniziert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine schlechte Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug darauf zeigt die Analyse, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Investar erfährt jedoch eine negative Änderung, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Investar-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,93 Prozent erzielt, was 39,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 2,04 Prozent, wobei Investar aktuell 30,97 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung auf dieser Stufe.