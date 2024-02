Investar Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Investar-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt zusammengefasst ein "Neutral"-Rating für die Investar-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Investar vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 14,75 USD. Dies bedeutet ein potentielles Abwärtsrisiko von -9,23 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 16,25 USD. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Investar ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse beträgt die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Investar-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,93 USD zum aktuellen Kurs (16,25 USD) +25,68 Prozent. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt ebenfalls 16,25 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (0 Prozent). Daher resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Investar-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Investar eine Dividendenrendite von 2,27 % aus, was 136,28 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,55 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In den Diskussionen in den sozialen Medien war die überwiegende Stimmung in den letzten Tagen positiv gegenüber Investar. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Investar daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Investar von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.