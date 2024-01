Invesco Mortgage Capital Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco Mortgage Capital":

Das Anleger-Sentiment für die Invesco Mortgage Capital Inc-Aktie war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An 11 Tagen dominierten positive Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren erneut vor allem positive Themen zu beobachten, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Invesco Mortgage Capital Inc.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts ergibt unterschiedliche Bewertungen. Basierend auf den letzten 200 Handelstagen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, während die Betrachtung der letzten 50 Handelstage zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird die Invesco Mortgage Capital Inc-Aktie daher neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überkaufte Situation mit einer Bewertung als "Schlecht" auf 7-Tage-Basis. Der RSI25 hingegen deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.