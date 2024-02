Invesco Mortgage Capital Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Invesco Mortgage Capital Inc-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral". Es liegen insgesamt 2 neutrale Bewertungen vor, während es keine positiven oder negativen Bewertungen gibt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu der Aktie. Das Kursziel der Analysten liegt bei 8 USD, was einer erwarteten Performance von -8,05 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 8,7 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie das Rating "Schlecht" mit einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 37,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,27 und bestätigt ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung für die Invesco Mortgage Capital Inc-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien, aber auch eine verstärkte Diskussion über negative Themen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".