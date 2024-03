Invesco Mortgage Capital Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Invesco Mortgage Capital Inc diskutiert, wobei vor allem und überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Trotzdem haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Aspekten rund um Invesco Mortgage Capital Inc beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen konnte bei Invesco Mortgage Capital Inc eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Diese Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Aufgrund der registrierten negativen Auffälligkeiten wird das Kriterium "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Invesco Mortgage Capital Inc daher für dieses Kriterium ein "Schlecht".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Invesco Mortgage Capital Inc liegt bei 37,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,64, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Invesco Mortgage Capital Inc insgesamt 2 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Invesco Mortgage Capital Inc vor. Aufgrund der Durchschnittsprognose eines Abwärtspotenzials von -12,85 Prozent ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Invesco Mortgage Capital Inc somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt.