Invesco Mortgage Capital Aktie: Was könnte passieren?

Die technische Analyse der Invesco Mortgage Capital Inc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 9,94 USD liegt, während der Aktienkurs bei 9,07 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -8,75 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der GD50 derzeit bei 8,34 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +8,75 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Invesco Mortgage Capital Inc liegt bei 25,61 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,74 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Analystenmeinungen zu der Invesco Mortgage Capital Inc zeigen, dass in den letzten 12 Monaten insgesamt 0 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorlagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 8 USD, was einer negativen Entwicklung um -11,8 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.