Invesco Mortgage Capital Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung und der Buzz: starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation werden durch unsere Analyse präzise und frühzeitig erkannt. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Invesco Mortgage Capital Inc jedoch kaum verändert. Aus diesem Grund wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen gab es keine außergewöhnliche Aktivität für Invesco Mortgage Capital Inc. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Neutral" bewertet.

Analysteneinschätzung: In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Invesco Mortgage Capital Inc von Research-Analysten insgesamt mit 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für uns eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im zurückliegenden Monat gab es 0 Gut, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen. Somit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel. Das Kursziel liegt im Mittel bei 8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,07 USD liegt, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -11,8 Prozent führt. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Neutral" für die Aktie von Invesco Mortgage Capital Inc.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Invesco Mortgage Capital Inc verläuft derzeit bei 10,14 USD, während der Aktienkurs selbst bei 9,07 USD liegt, was einen Abstand von -10,55 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 7,87 USD, was einer Differenz von +15,25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Invesco Mortgage Capital Inc aufgegriffen. Aus diesem Grund wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung von uns als "Gut" eingestuft.