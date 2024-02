Invesco Mortgage Capital Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Die Invesco Mortgage Capital Inc wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,69 USD, während der Kurs der Aktie bei 8,72 USD liegt, was einer Abweichung von -10,01 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,91 USD führt zu einer Abweichung von -2,13 Prozent, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Invesco Mortgage Capital Inc-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Von insgesamt zwei Bewertungen sind keine positiv, zwei neutral und keine negativ. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber das Kursziel der Analysten wird bei 8 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von -8,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich sagen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung als "Gut".