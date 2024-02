Invesco Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Die Invesco-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 4,73 Prozent gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Die Stimmung rund um die Invesco-Aktie ist größtenteils negativ, wie aus den Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. Auch die Analyse von Handelssignalen ergibt eine negative Bewertung, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Invesco eine Performance von -10,81 Prozent, was im Vergleich zur Branche und dem Finanzsektor zu einer Unterperformance von -16,41 Prozent bzw. 13,8 Prozent führt. Dies führt zu einem negativen Rating in Bezug auf den Aktienkurs.

In technischer Hinsicht wird der gleitende Durchschnittskurs der Invesco-Aktie mit 15,58 USD angegeben, was als neutral bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt jedoch einen Abstand von -6,54 Prozent, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Invesco-Aktie in Bezug auf Dividendenpolitik, Stimmung, Aktienkurs und technische Analyse.