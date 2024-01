Invesco Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Invesco betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 52,49 Punkte, was bedeutet, dass Invesco weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 31,46, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Invesco-Aktie stattgefunden. Davon waren 2 Bewertungen "gut", 5 "neutral" und 0 "schlecht", was zu einem Gesamtrating von "neutral" führt. Kurzfristig ergibt sich ein anderes Bild: Innerhalb eines Monats gab es 1 "gut", 0 "neutral" und 0 "schlecht"-Einschätzungen, was zu einer letzten Bewertung von "gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,36 USD, was ein Aufwärtspotential von 9,73 Prozent bedeutet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 17,64 USD +12,86 Prozent vom GD200 (15,63 USD) entfernt ist, was als "gut"-Signal zu werten ist. Der GD50 liegt bei 15,45 USD, was einem Abstand von +14,17 Prozent entspricht und somit auch als "gut"-Signal gewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien zeigt gemischte Signale. In den letzten zwei Wochen wurden vorwiegend negative Bewertungen abgegeben, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "neutral" eingestuft, aber es wurden auch 8 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.