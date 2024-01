Invesco Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Die Invesco-Aktie hat sich in den letzten 50 Tagen um +19,02 Prozent von ihrem gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +14,89 Prozent, was zu einer ebenfalls positiven Bewertung führt. Daher wird die Aktie insgesamt charttechnisch als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet, was zu einer langfristigen Stimmungsbewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wird als negativ bewertet, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Einschätzungen der Analysten für die Invesco-Aktie variieren, wobei in den letzten 12 Monaten 2 Mal eine positive, 5 Mal eine neutrale und 0 Mal eine negative Bewertung abgegeben wurde. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Neutral" bewertet. Die aktuelle Entwicklung des Aktienkurses wird jedoch positiver eingeschätzt, mit einer erwarteten Entwicklung von 8,14 Prozent und einem mittleren Kursziel von 19,36 USD. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Invesco-Aktie im Vergleich zum Finanzsektor und den Kapitalmärkten im letzten Jahr unterdurchschnittlich war, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.