Invesco Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analysten Bewertungen für die Invesco-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Invesco-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates zu Invesco aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, beträgt 19,08 USD, was einem Aufwärtspotential von 5,78 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 18,04 USD. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Invesco liegt derzeit mit einem Kurs von 18,04 USD um +24,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +16,16 Prozent, was auch zu einer Einstufung "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen rund um Invesco in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den beiden vergangenen Wochen häufen sich die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein, da auch acht Handelssignale ermittelt wurden, davon 0 Gut- und 8 Schlecht-Signale. Somit wird die Aktie von Invesco bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Invesco festgestellt. Dies wird aufgrund der negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien mit "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Invesco daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.