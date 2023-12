Invesco Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Die Investmentfirma Invesco schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 0,12 Prozentpunkte, was einer Dividendenrendite von 5,9 % im Vergleich zu 5,78 % entspricht. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Invesco bei 9,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,88 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Invesco werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Invesco aktuell bei 15,51 USD, wodurch die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Der Abstand des Aktienkurses von 17,6 USD zum GD200 beträgt +13,48 Prozent. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, mit einer Differenz von +25,27 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich damit für Invesco eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.