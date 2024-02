Invesco Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Invesco veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Invesco, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit sechs negativen Signalen und keinem positiven Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Invesco weist mit einem Wert von 11,03 ein deutlich günstigeres KGV als das Branchenmittel in der "Kapitalmärkte"-Branche auf und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 61,3, was einen Abstand von 82 Prozent zum KGV von Invesco bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Invesco-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 15,59 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,69 USD, was einem Unterschied von +0,64 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 16,64 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,71 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Invesco erhält so insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analysten bewerten die Invesco-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 19,88 USD, was einem Aufwärtspotential von 26,67 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung. Alles in allem erhält Invesco eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.